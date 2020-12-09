شبح القذافي يطارد وزيرا فرنسيا سابقا

لاحقت الاتهامات المرتبطة بقضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي عام 2007، وزير الداخلية الفرنسي السابق بريس أورتوفو، ويواجه اتهامات تتعلق بالتمويل غير القانوني لحملة ساركوزي الانتخابية.

وقال جان إيف دوبو، محامي أورتوفو، إن الأخير وجهت له اتهامات بتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية و"الارتباط بعصابة أشرار"، فيما صرح أورتوفو الذي كان شاهدا في هذه القضية، بأنه "فوجئ" بالاتهام، مؤكدا أن "توجيه الاتهام لا يعني أبدا الإدانة".

وأضاف أورتوفو أن "كل شيء يدل على أنه لم يكن هناك تمويل ليبي لحملة الانتخابات الرئاسية في 2007".

وكان القرار الصادر عن قضاة التحقيق مُنتظرا منذ اتهام تييري جوبير المساعد السابق للرئيس السابق نيكولا ساركوزي في ينايرالماضي، ثم لساركوزي نفسه في أكتوبر، ومساعده السابق جان كلود جيان، بالمشاركة في "عصابة أشرار".

وبالنسبة للقضاة، فإن ملاحقة متهمين بتشكيل "عصابة الأشرار" أسهل للتوصل إلى محاكمة محتملة، حيث إنها لا تتطلب أكثر من إثبات وجود "أعمال تحضيرية" لـ"لتوافق على الفساد" يحاولون البرهنة عليه منذ 2013.

وأفاد كل من صهر معمر القذافي عبد الله السنوسي ورجل الأعمال زياد تقي الدين الذي كان مقربا من أورتوفو، بأن النائب الأوروبي الحالي قام بزيارة ليبيا مرتين على الأقل، مشيرين إلى أن أورتوفو وفر وسائل تلقي الدعم الذي منحه النظام الليبي لنيكولا ساركوزي لانتخابه للرئاسة، خصوصا من خلال تقديم أرقام حسابات مصرفية، لكنه ينفي ذلك.

من جانبه، قال محاميه: "في غياب المصداقية الكاملة عند تقي الدين والسنوسي، يبدو لي أن الاتهامات ضد بريس أورتوفو لا أساس لها". وتابع أن موكله "قدم أدلة مادية دامغة تثبت أنه لم يكن في ليبيا في اليوم الذي اعتبر فيه تقي الدين والسنوسي أنه قدم فيه تفاصيل حسابات مصرفية".