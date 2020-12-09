أول تعليق من أوستن على ترشيحه لمنصب وزير الدفاع الأمريكي

أعرب الجنرال الأمريكي المتقاعد لويد أوستن، اليوم الأربعاء، عن سعادته بترشيحه من جانب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لتولي منصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد.

وقال أوستن خلال تقديمه إلى وسائل الإعلام: "شرف كبير لي أن أعود إلى وزارة الدفاع الأمريكية، تشرفت بالخدمة مع جنرالات كبار بينهم كولن باول".

وأضاف أوستن: " عملت مع بايدن على الكثير من القضايا الشائكة، وأعرف مدى أهمية وزارة الدفاع في دعم الحلفاء حول العالم".

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ترشيح الجنرال المتقاعد لويد أوستن، رسميا، لمنصب وزير الدفاع الجديد.

وأكد بايدن في تقديم وزير الدفاع الجديد، أن "أوستن" هو الشخص المناسب لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد، في إدارته.

وقال بايدن إن أوستن خاض العديد من الحروب، كما يمتلك كم هائل من الخبرات العسكرية التي تؤهله لهذا المنصب.

وأضاف بايدن: "عمل أوستن معي أثناء انسحاب القوات الأمريكية من العراق، حيث يمتلك قدرات تفاوضية متميزة".