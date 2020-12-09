رسميا.. بايدن يعلن ترشيح أوستن لتولي وزارة الدفاع الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، ترشيح الجنرال المتقاعد لويد أوستن، رسميا، لمنصب وزير الدفاع الجديد.
وأكد بايدن في تقديم وزير الدفاع الجديد، أن "أوستن" هو الشخص المناسب لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد، في إدارته.
وقال بايدن إن أوستن خاض العديد من الحروب، كما يمتلك كم هائل من الخبرات العسكرية التي تؤهله لهذا المنصب.
وأضاف بايدن: "عمل أوستن معي أثناء انسحاب القوات الأمريكية من العراق، حيث يمتلك قدرات تفاوضية متميزة".
وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب اختياره لويد أوستن كوزير للدفاع. ليكون أول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية.
وواجهت نية جو بادين بترشيح لويد أوستن وزيرًا للدفاع، معارضة مبكرة خلال الساعات الماضية من بعض المشرعين، الذين شككوا في مدى ملاءمته لهذا المنصب.
وأعرب السياسيون الديمقراطيون والجمهوريون على السواء عن قلقهم بشأن الاختيار، بعد يوم من انتشار تقارير تتحدث عن ترشيحه، وحذر الخبراء من مخالفة التقاليد الأمريكية للقيادة المدنية في البنتاجون.
وتقاعد الجنرال أوستن، وهو جنرال من فئة أربع نجوم، من الخدمة العسكرية الفعلية منذ أربع سنوات فقط، مما قد يضعه على خلاف القانون الأمريكي الذي ينص على أن وزير الدفاع يجب أن يكون خارج الزي الرسمي لمدة سبع سنوات على الأقل.
وسيحتاج الكونجرس إلى منحه تنازلًا ، وهو ما فعله مرتين فقط من قبل خلال 70 عامًا - بما في ذلك جيم ماتيس ، أول وزير دفاع أمريكي رشحه دونالد ترامب.
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