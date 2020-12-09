صدمة للرجال.. خبراء: فيروس كورونا يمكن انتقاله عبر السائل المنوي

حذَّر أحد كبار خبراء الخصوبة من إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عبر السائل المنوي، قائلا إنه لا يمكن استبعاد الأمر.
وقال البروفيسور ألان باسي، الخبير في جامعة شيفلد الإنجليزية، هناك دليل بسيط في الوقت الحالي على انتقال الفيروس عبر السائل المنوي، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وشدد على أنه: "لا يمكن تجاهل هذه النظرية لأن البحث في هذا الموضوع محدود للغاية حتى الآن".
وكشف وجود بعض التحليلات التي تشير إلى احتمالية وجود فيروس كورونا المستجد في الخصيتين، مما يجعل الانتقال عبر السائل المنوي ممكنًا.
وعقب مراجعة عدد من الأبحاث حول العالم، قال البروفيسور البريطانية إن بعض الأدلة البسيطة تؤكد الآن على احتمالية انتقال الفيروس عبر السائل المنوي.
واختتم حديثه مشيرًا إلى ضرورة عدم تأكيد الأمر، لحين إجراء المزيد من الدراسات حول الأمر.
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