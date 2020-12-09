التسجيل في حافز “طاقات” للحصول على راتب 2000 ريال شهرياً صعوبة البحث عن عمل

طريقة تسجيل حافز للبحث عن عمل نستعرضها لكم من خلال موقعنا الإلكتروني، حيث يعتبر حافز احد البرامج التدريبية التي تنتهى بالتوظيف وتقدمه السعودية لأبنائها، حيث نستعرض بالصور طريقة التسجيل في حافز صعوبة البحث عن عمل حتى يسهل على الشباب بالسعودية التقديم والحصول على فرصة عمل، كما يحصل المتدرب على مبلغ مالي بمقدار 2000 ريال شهرياً خلال فترة التدريب التي تصل إلى 12 شهر، حيث تهدف طاقات على تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال التسجيل في حافز صعوبة البحث عن العمل وتوفير العمالة المناسبة.

طريقة التسجيل في حافز

تبدأ الخطوة الأولى بالدخول على موقع حافز صعوبة البحث عن العمل من خلال طاقات عبر الرابط “taqat.sa” أو من خلال فتح تطبيق حافز على الجوال والمتابعة.

فتح تطبيق حافز على الجوال واذا كنت مسجلاً في البرنامج من قبل الدخول على تسجيل الدخول، واذا لم يكن كذلك فيجب الدخول على إنشاء حساب جديد.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وعند الدخول سوف تصلك رسالة على الجوال المسجل به في حافز، وعليك كتابة الكود والمواصلة للتطبيق، ثم الدخول على منصة طاقات ومن ثم على نافذة حافز.

طريقة التسجيل في حافز لمستخدم جديد

من خلال الخطوات التالية يمكنكم التسجيل في حافز حيث يطلب من البرنامج ادخال بعض البيانات مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال، وبعد ادخال البيانات سوف تصلك رسالة تأكيد رقم الجوال وعليك إدخال الكود الذي تم إرساله إليك.