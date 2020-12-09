مصر تبحث آليات الحصول على "لقاح كورونا" البريطاني

أكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، الأربعاء، على أهمية التعاون مع مختلف دول العالم والشركات الدولية لتوفير لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن حصول أول مواطن بريطاني على لقاح فيروس كورونا يعد حدثا تاريخيا وبادرة أمل لجميع الدول.

وقالت زايد، عقب استقبالها السفير البريطاني في القاهرة، جيفري آدامز، الأربعاء، إنها بحثت مع السفير آليات توفير لقاح فيروس كورونا المستجد بعد ثبوت فاعليته والتي تعمل عليه إحدى الشركات البريطانية الكبرى، خاصة للفئات ذات الأولوية ولديهم عوامل خطورة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان رسمي أن وزيرة الصحة وجهت الشكر للسفير البريطاني لتعاون بلاده مع مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والعمل على توفير لقاحات لفيروس كورونا من خلال التعاون الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب السفير البريطاني عن ترحيبه بالتعاون مع مصر في توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا حرص السفارة على تشجيع التعاون بين البلدين في المجال الصحي خاصة بعد التطور، التي تشهده منظومة الصحة في مصر.

وتابع مجاهد أن الوزيرة أكدت التزام مصر بالتوزيع العادل للقاحات فور ثبوت فاعليتها، لافتة إلى التعاون مع التحالف العالمي للقاحات "جافي" من خلال مبادرة "كوفكس" لضمان توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد فور ثبوت فاعليتها وتوزيعها بشكل عاجل للدول.

كما وجه السفير البريطاني في القاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ بداية الجائحة، كما أشاد بالجهود المبذولة