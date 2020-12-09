لويد أوستن : شرف كبير لى أن أعود إلى وزارة الدفاع الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعرب لويد أوستن، المرشح لمنصب وزير الدفاع من جانب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، عن سعادته بترشيحه لهذا المنصب، قائلا : " شرف كبير لى أن أعود إلى وزارة الدفاع الأمريكية".





وأضاف "أوستن"، خلال تصريحات له، بحسب قناة "العربية" : تشرفت بالخدمة مع جنرالات كبار بينهم كولن باول، مؤكدًا أنه عمل مع الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، على الكثير من القضايا الشائكة". وتابع "أوستن" : "أعرف مدى أهمية وزارة الدفاع فى دعم الحلفاء حول العالم".

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