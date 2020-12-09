فى بيان رسمى يوتيوب يعلن إزالة أى فيديو يشكك فى فوز بايدن

جدة - نرمين السيد - وقال "البيان" بحسب "روسيا اليوم": "سنبدأ فى إزالة أى محتوى تم تحميله اليوم، أو لاحقا يمكن أن يضلل الناس من خلال الادعاء بالاحتيال أو الأخطاء التى غيرت نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وأضاف: "عشية الثلاثاء أكمل عدد كاف من الولايات المصادقة على نتائج الانتخابات"، مؤكدا "فوز الديمقراطى جو بايدن".

وأشار الموقع إلى أنه أزال أكثر من 8 آلاف قناة وآلاف مقاطع الفيديو التى تنشر معلومات كاذبة حول الانتخابات أو تنتهك السياسة الانتخابية للشركة.