كندا تعطى الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - أعطت كندا، الأربعاء، الضوء الأخضر للقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد-19، بعد أيام قليلة من مصادقة بريطانيا عليه، مما جعلها أول دولة تصرّح باستخدامه وتباشر حملة تلقيح.





وقالت وزارة الصحة، فى بيان بحسب "سكاى نيوز" : "حققت كندا إنجازا بالغ الأهمية على صعيد مكافحة كورونا عبر المصادقة على أول لقاح مضاد لكوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة، فى بيان أن مراجعة للقاح أظهرت أنه يستوفى "المعايير الصارمة للسلامة والفاعلية والجودة للاستخدام فى كندا".

وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو أعلن، الاثنين، أنه سيتم تسلم 249 ألف لقاح فى ديسمبر مع وصول أولى الشحنات إلى 14 موقعا فى أنحاء كندا اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن يبدأ تلقيح المواطنين بعد يوم أو يومين.

وسيكون عمال الرعاية الصحية والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ومن بينهم المسنين، فى مقدمة الأشخاص الذين سيتم تلقيحهم.

وقال ترودو إنه بحلول سبتمبر 2021، سيكون جميع الكنديين تلقوا اللقاح.

وبريطانيا أول دولة غربية ترخص استخدام اللقاح وبدأت، الثلاثاء، تلقيح آلاف المواطنين فى مستهل أكبر حملة تلقيح عالمية خلال أكثر من نصف قرن.