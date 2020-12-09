الولايات المتحدة.. 2566 وفاة و217046 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 15 مليونا و40 ألفا و175 حالة، بزيادة 217046 إصابة.
وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 285351 بعد تسجيل 2566 وفاة جديدة.
وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات لفيروس كورونا حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.
ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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