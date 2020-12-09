بعد قصفها جبهة إسرائيل.. إعلامي لبناني يشيد بالسعودية‬⁩

أشاد الإعلامي اللبناني طارق ابوزينب بالهجوم الذي شنه الأمير تركي الفيصل الذي قاد المخابرات السعودية لأكثر من عقدين، وعمل سفيرًا لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على إسرائيل في مؤتمر المنامة.

ووصف الإعلامي اللبناني، في حديثه لـ"صدي البلد"، تصريحات "تركي الفيصل" بالصائبة جدا، حيث قام بتوصيف الحالة الاسرائيلية توصيفا دقيقا، جدا ينطلق من الحرص على القضية الفلسطنية والقضايا العربية المحقة.

وأكد ابوزينب ان للمحافل الدولية رجالها ، وتصريحات الأمير ⁧‫تركي الفيصل‬⁩ في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية كانت ردًا شافيًا على كل مرتزق مشكك لمواقف ⁧‫المملكة العربية السعودية‬⁩ وتأكيد وحرص المملكة على القضية الفلسطنية والقضايا العربية المحقة.

وكان رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل، شن في وقت سابق هجومًا عنيفًا على "إسرائيل"، واتهمها بالنفاق، مشيرًا إلى أن الدولة العبرية تستمر في الوقت نفسه باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصف الدول العربية وتمتلك ترسانة نووية، بالإضافة إلى "إرسال كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد السعودية"

جاء ذلك في جلسة منتدى "حوار المنامة" الأمني المنعقد في العاصمة البحرينية، حيث حدثت مشادة حادة بين الأمير تركي الفيصل ووزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي الذي شارك في الجلسة وفق ماذكرت صحيفة سبق السعودية.

وأوضح الأمير تركي الفيصل إن "إسرائيل" تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة، تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها.

واتهم الأمير الفيصل إسرائيل بأنها احتجزت آلاف الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم، في معسكرات، محذرًا من أنه "لا يمكن علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم".

ودعا الأمير تركي الفيصل، إسرائيل، إلى الموافقة على مبادرة السلام العربية؛ معتبرًا ذلك الطريقة الوحيدة للتصدي معًا لإيران.