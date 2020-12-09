أهداني روايته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يستعيد ذكرياته مع الراحل نبيل فاروق

نعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الكاتب الروائي الدكتور نبيل فاروق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشر تركي آل الشيخ صورة للراحل وعلق قائلا: وداعًا د. نبيل فاروق .. أشهر كاتب عربى فى فن الرواية البوليسية والخيال العلمي.. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته ... جمعتني به صداقة وتناقشنا كثيرًا وأهداني روايته الأخيرة التي ولدت فكرتها في جلسة عصف ذهني جمعتني به رحمه الله".

وأعلنت ابنة الراحل الدكتور نبيل فاروق خبر وفاة والدها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم ٩ ديسمبر عن عمر يناهز ٦٤ عاما اثر أزمة قلبية، لتفقد مصر والوطن العربي أشهر كاتب خيال علمي وصاحب التحفة الأدبية "ملف المستقبل".

واشتهر الكاتب الكبير نبيل فاروق، بالأدب البوليسي والخيال العلمي، وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

ولد نبيل فاروق رمضان بيومي في 9 فبراير عام 1956م في مدينة طنطا حيث نشأ في عائلة متوسطة الحال، وبعد حصوله علي شهادة الثانوية العامة التحق بكلية الطب في طنطا وتخرج منها بدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة عام 1980م، وفي 2 مارس 1982م، انتقل إلى قنا في دورة تدريبية لمدة شهرين، وبعد نجاحه في الامتحان الإداري انتقل ليبدأ عمله كطبيب في بلدة أبو دياب، وفي عام 1985م، اقترن الدكتور نبيل فاروق بالدكتورة "ميرفت راغب"، وأنجب منها أطفاله الثلاثة: "شريف"، "ريهام" و"نورهان"، بعد نجاح سلسلتي رجل المستحيل وملف المستقبل، اعتزل الدكتور نبيل فاروق مهنة الطب ليتفرغ كليًا للكتابة كمهنته الرئيسية، وانتقل للعيش في منشية البكري بمحافظة القاهرة في أغسطس عام 1990م.

ويهوى نبيل فاروق رياضة تنس الطاولة، كما يشاهد الكثير من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، مفضلًا أفلام الخيال العلمي الراقية وتلك التي تحمل نظرة فلسفية خاصة أو نظرة اجتماعية صادقة، اكتسب نبيل فاروق العديد من الأصدقاء والعلاقات، سواء في إدارة المخابرات المصرية أو غيرها من المؤسسات الحكومية والطبية والعلمية والأدبية.