أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، تلقي أكثر من 40 ألف جرعة من لقاح فايزر، الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مطلع الأسبوع المقبل.
وكانت الصحة الأمريكية، أعلنت وجود فرصة ممكنة للحصول على 500 مليون جرعة من لقاح فايزر وبيونتك ضد فيروس كورونا.
وقال وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، اليوم الأربعاء: "لدينا خيارات للحصول على ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا".
وتتجه إدارة الغذاء والدواء لمنح شركة فايزر رسميًا تصريح استخدام طارئ في غضون أيام في ظل التوصية الإيجابية باللقاح.
رأى الخبراء في الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير، في تقرير نشر الثلاثاء أن لقاح فايزر - بايونتيك ضد فيروس كورونا المستجد لا يشكل أي خطر على السلامة يحول دون حصوله على ترخيص قد يصدر قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وكتب الخبراء في الوكالة في تقرير نشر قبل يومين من اجتماع عام للجنة الاستشارية في الوكالة، حول اللقاحات أن بيانات السلامة التي تشمل المشاركين الـ38 ألفا في التجربة السريرية على هذا اللقاح مع متابعة وسطية من شهرين "تشير إلى ميزات سلامة مواتية من دون تسجيل أي مشكلة محددة على صعيد السلامة تحول دون حصوله على ترخيص عاجل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الأمريكي يعلن موعد تلقي عناصره 40 ألف جرعة من لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.