الجيش الأمريكي يعلن موعد تلقي عناصره 40 ألف جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، تلقي أكثر من 40 ألف جرعة من لقاح فايزر، الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت الصحة الأمريكية، أعلنت وجود فرصة ممكنة للحصول على 500 مليون جرعة من لقاح فايزر وبيونتك ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، اليوم الأربعاء: "لدينا خيارات للحصول على ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا".

وتتجه إدارة الغذاء والدواء لمنح شركة فايزر رسميًا تصريح استخدام طارئ في غضون أيام في ظل التوصية الإيجابية باللقاح.

رأى الخبراء في الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير، في تقرير نشر الثلاثاء أن لقاح فايزر - بايونتيك ضد فيروس كورونا المستجد لا يشكل أي خطر على السلامة يحول دون حصوله على ترخيص قد يصدر قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وكتب الخبراء في الوكالة في تقرير نشر قبل يومين من اجتماع عام للجنة الاستشارية في الوكالة، حول اللقاحات أن بيانات السلامة التي تشمل المشاركين الـ38 ألفا في التجربة السريرية على هذا اللقاح مع متابعة وسطية من شهرين "تشير إلى ميزات سلامة مواتية من دون تسجيل أي مشكلة محددة على صعيد السلامة تحول دون حصوله على ترخيص عاجل.