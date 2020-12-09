نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط المسير على 10 سنين قرض بلا كفيل ب30 ضعف الراتب من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتقسيط الميسر قرض بدون كفيل أو ضامن في الفترة الحالية يقدم مصرف الراجحي شهر التمويل الشخصي سواء كان من أجل تمويل الزواج أو التعليم أو السفر أو السيارات لكن هناك قرض يمنحه مصرف الراجحي يتميز بأنه بلا كفيل أو ضامن وبفترة سداد مرنة لمدة طويلة جداً عند السداد وهو أهم ما يميز ذلك القرض الشخصي في شهر التمويل مصرف الراجحي ويمنح التمويل بثلاثون ضعف الراتب الشهري عند الموافقة على الطلب فيحتاج فقط القرض بعض الشروط والاحكام للحصول عليه ويمنح الآن في عروض نهاية العام عن طريق التمويل أونلاين ويتم الموافقة عليه عبر رابط التقديم على تمويل مصرف الراجحي داخل أراضي المملكة الذي يملك خبرة ستين عاماً في خدمة العملاء أهم مزايا تمويل شخصي بالتقسيط الميسر بدون كفيل عبر مصرف الراجحي التمويل الشخصي من المصرف يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يقوم القرض على أساس بيع سلع وأسهم

التمويل بمبلغ خمسون ألف دينار ويمنح ثلاثون ضعف الراتب الشهري للقطاع العام

يمنح القرض للقطاع الخاص خمسة عشرون ضعف الراتب الشهري

تمويل بدون كفيل غارم أو ضامن وتأمين تكافلي على الحياة عند الحصول عليه

قرض بأقساط مرنة شهرية من 84 شهر إلى 96 شهر

توحيد مديونية المقترض في قسط شهري موحد شروط توفير تمويل شخصي بالتقسيط الميسر بدون كفيل عبر مصرف الراجحي فترة العمل المطلوبة ستة شهور للقطاع الخاص

فترة العمل المطلوبة ثلاثة شهور للقطاع العام

يمنح القرض الشخصي للقطاع العسكري بشروط ميسرة يحددها مصرف الراجحي فقط

الدخل المسموح بيه هو ثلاثمائة دينار للقطاع العام وربعمائة دينار للقطاع الخاص المستندات اللازمة والمطلوبة لمنح قرض بدون كفيل عبر مصرف الراجحي التمويل الشخصي يحتاج تحويل الراتب الشهري وتعريف المرتب بالمصرف كشرط أساسي

يلتزم المتقدم لقرض أن لا يكون له قروض تمويلية مستحقة عليه

أعطاء صورة هوية الأحوال المدنية بمصرف الراجحي

صورة من كشف حساب بنكي لآخر ستة شهور مع قسائم أخر ستة شهور أيضاً رابط وطريقة التقديم على تمويل شخصي بفترة سداد ميسرة عبر مصرف الراجحي يتم التقديم على التمويل الشخصي بالدخول على الموقع الرسمي عبر مصرف الراجحي أو البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق الراجحي ويفضل تسجيل الدخول

القيام بالضغط على طلب تمويل شخصي بدون كفيل أو ضامن ثم التقديم الآن إلكتروني

تعبئة وتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي بموافقة سريعة

الموافقة على طلب التمويل تعتمد على الشروط والضوابط الواجبة للحصول عليه

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