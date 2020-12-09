استبعاد 3 وزراء.. تعرف على موعد القَسَم الدستوري للحكومة الكويتية

يواصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد اتصالاته ومشاوراته السياسية لتأليف حكومته الجديدة.

وكشفت صحيفة القبس الكويتية أنه بات في حكم المؤكد خروج ثلاثة وزراء من التشكيلة الحكومية المرتقبة، مشيرة إلى أن الخالد اتخذ قرار استبعاد هؤلاء الوزراء مسبقًا، نافية أن يكون قراره بفعل ضغوط نيابية.

وتوقعت الصحيفة نقلا عن مصادرها بأن يرتفع عدد الوزراء الخارجين من التشكيلة الحكومية السابقة إلى أكثر من ثلاثة، مؤكدة أن الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الجديدة وادائها القسم لن يكون قبل يوم الأحد المقبل.

وعن الاستعدادات لجلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، المقررة الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري، أكدت المصادر أن الحكومة ستدخل هذه الجلسة بتشكيلها الكامل المكوّن من 16 وزيرًا.

وكان الديوان الأميري الكويتي في وقت سابق اعلن قبول أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وجميع أعضاء حكومته.

وأوضح الديوان الأميري الكويتي - في بيان صحفي أن أمير الكويت كلف رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه؛ لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

ويشار الي ان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد تقدم باستقالته إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وقت سابق اليوم، إعمالا لأحكام المادة (57) من الدستور الكويتي، والتي أوجبت إعادة التشكيل الوزاري عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.