نتنياهو يعلن موعد بدء التلقيح ضد كورونا في إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بدء التلقيح بلقاح فايزر الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسرائيل.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستبدأ في التلقيح ضد فيروس كورونا في 27 ديسمبر الجاري، عقب وصول أول شحنة من لقاح شركة فايزر.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه سيكون أول مواطن بالدولة، يحصل على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال نتنياهو: "أنا واثق من لقاح فايزر، وسأكون أول من يتلقى التطعيم لأكون قدوة لباقي الجمهور".

وقال مكتب نتنياهو في بيان صدر عنه إن إسرائيل ستتسلم شحنة أولية تحتوي على نحو 100 ألف تطعيم من لقاح شركة فايزر اليوم الأربعاء.

وأضاف مكتب نتنياهو أنه ستهبط طائرة في مطار بن جوريون في تل أبيب تحمل الشحنة الأولى من اللقاح.

ووافقت شركة فايزر وشريكتها بيونتك الشهر الماضي على إمداد إسرائيل بثمانية ملايين جرعة من اللقاح الذي أصبحت بريطانيا أول دولة تستخدمه بين مواطنيها.