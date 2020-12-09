قانون جديد في البنوك اللبنانية مخصص لتغطية نفقات الطلبة الدارسين بالخارج

وجّه البنك اللبناني المركزي، اليوم الأربعاء، البنوك اللبنانية بالامتثال لقانون جديد يسمح بتحويل الدولار إلى الطلبة بالخارج لتغطية نفقاتهم اليومية، وذلك بعد احتجاج ذوي الطلاب الدارسين في روسيا وأوروبا.

وكانت البنوك اللبنانية قررت منع التحويلات بعد أن انهارت العملة المحلية نتيجة الأزمة الاقتصادية القاسمة التي يمر بها لبنان، حيث فرضت البنوك قيودا صارمة على السحب وقلصت حدود الدفع باستخدام البطاقات في الخارج حتى لم تعد تتجاوز دولارات قليلة في الشهر، ما دفع أهالي الطلاب المغتربين إلى الخروج في مظاهرات لاستثناء الطلاب من هذه القيود، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وللضغط على البنوك التجارية، نظم بعض الآباء مظاهرات متكررة خارج مقر البنك المركزي، مطالبين بالسماح لهم بإرسال أموالهم إلى أبنائهم الذين يدرسون في روسيا وأوروبا وغيرهما.