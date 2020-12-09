اتفاق جديد على تصنيع اللقاح الروسي في مصر

أعلنت وزارة التجارة الروسية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق بين موسكو والقاهرة على تكثيف التعاون بين الدولتين بشأن لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك في"، وذلك عبر زيادة الإمدادات والتصنيع في مصر.

وعقدت وزيرة التجارة نيفين جامع ونظيرها الروسي دينيس مانتوروف، اجتماعا عبر تقنية الفيديو، اليوم الأربعاء، لمناقشة مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزيرة التجارة المصرية على اهتمام مصر بلقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك في".

وقال البيان الصادر من الجانب المصري إنه تم التوصل إلى اتفاق لتكثيف التعاون العملي فيما يتعلق بإمدادات اللقاح والتوطين المحتمل لإنتاجه في مصر.

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة في العالم تعلن التوصل للقاح تحت اسم "سبوتنيك في"، حيث أظهرت التجارب السريرية للقاح، أن معدل فعاليته تزيد على 90٪. وقد أعربت عشرات الدول بالفعل عن اهتمامها بشرائها.