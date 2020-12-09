أعلنت وزارة التجارة الروسية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق بين موسكو والقاهرة على تكثيف التعاون بين الدولتين بشأن لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك في"، وذلك عبر زيادة الإمدادات والتصنيع في مصر.
وعقدت وزيرة التجارة نيفين جامع ونظيرها الروسي دينيس مانتوروف، اجتماعا عبر تقنية الفيديو، اليوم الأربعاء، لمناقشة مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأكدت وزيرة التجارة المصرية على اهتمام مصر بلقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك في".
وقال البيان الصادر من الجانب المصري إنه تم التوصل إلى اتفاق لتكثيف التعاون العملي فيما يتعلق بإمدادات اللقاح والتوطين المحتمل لإنتاجه في مصر.
وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة في العالم تعلن التوصل للقاح تحت اسم "سبوتنيك في"، حيث أظهرت التجارب السريرية للقاح، أن معدل فعاليته تزيد على 90٪. وقد أعربت عشرات الدول بالفعل عن اهتمامها بشرائها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتفاق جديد على تصنيع اللقاح الروسي في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.