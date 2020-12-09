حصلوا عليها إبّان حكم البشير.. السودان يسحب الجنسية من 3000 أجنبي

اعلنت وزارة الداخلية السودانية صدور قرار عن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يقضى بسحب الجنسية من أكثر من 3 آلاف أجنبي حصلوا عليها إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وذكرت الداخلية السودانية في بيان لها اليوم أن "لجنة فنية تابعة لوزارة الداخلية، تعمل منذ عدة أشهر في مراجعة الهوية السودانية خلال الفترة 1989 – 2019 ومراجعة ملفات الجنسية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية".

وافاد البيان، قائلا :بأن القرار اشتمل على سحب الجنسية من 112 شخصا وجميع الأشخاص الذين حصلوا على الجواز السوداني عن طريقهم، دون أن تحدد هويتهم".

وقال البيان : "سحب الجنسية استند على تقارير طبية وأمنية وسالبة، إضافة إلى أنها منحت لهم بما يخالف شروط منح الجنسية السودانية بالتجنس".

واكدت الوزارة على أنها عازمة على مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والبعثات السودانية بالخارج بتفاصيل أسماء الذين سحبت منهم الجنسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات".

ويعد قرار منح وسحب الجنسية من المسائل السيادية التي لا تصدر إلا بقرار مباشر من رئاسة الجمهورية.

فيما أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا جمهوريا يلزم السوريين باستخراج تأشيرة دخول للسودان.

وألغى البرهان بحسب منشور صادر عن مجلس السيادة اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا سابقا كان قد أصدره الرئيس المخلوع عمر البشير، في العام 2001.

ووجه وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي ادريس دفع الله، في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية بوضع القرار الجديد موضع التنفيذ.

ووفقا لموقع "Passport Index" المتخصص بدراسة قوة جوازات السفر حول العالم، فإن السودان كان من الدول التي يمكن للسوريين دخولها بدون فيزا.