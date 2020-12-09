وُلد وعاش بـ بيروت.. تعيين أول حاخام يهودي في الإمارات

ذكرت صحيفة القبس الكويتية أنه تم تعيين "إيلي أبادي" أولَ حاخامٍ إسرائيلي مقيم في الإمارات، وهو طبيب، باحث، وُلد وعاش في بيروت، قبل أنْ يهاجر منها، إلى أميركا، ومن المفترض أنْ يكون المسؤول الرّوحي الرّسمي عن الجالية اليهودية في الإمارات، عند استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

وكشف أبادي أنَّ زيارته الأولى للإمارات كانت منذ عامين، عندما التقى المجتمع اليهودي؛ وذلك بناء على دعوة من صديق له.

وأعرب الحاخام عن أمله في نمو الجالية اليهودية في الإمارات، نظرًا إلى: الترحيب، التسامح، الحرية، وجو التعايش والوئام بين جميع شرائح المجتمع في دولة الإمارات.

وشدّد على أنّ الإمارات ستصبح الملاذ الآمن الجديد لليهود والشعوب المضطهدة في العالم، وأنّ معاداة السامية في أوروبا والولايات المتحدة ستدفع اليهود- لا سيما إذا كانوا من أصول عربية- إلى اختيار الإمارات مكانًا للعيش، والاستقرار.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية كشفت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنیامین نتنیاهو رشح عضو الكنیست آفي دیختر من حزب اللیكود، لمنصب سفیر إسرائیل لدى دولة الإمارات.

وقالت "معاریف" إن ھویة السفیر الإسرائيلي فى الإمارات ستكون محل خلاف بین نتنیاھو ووزير الجيش بیني جانتس وزیر الجیش ورئيس الحكومة البديل.

وأكدت الصحيفة أن نتنیاھو یرى في دیختر موقع ثقة وشخصیة مرموقة بإمكانھا أن تحقق النجاحات، خاصةً وأنه كان لعدة سنوات رئیسًا لجھاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك".

ورد دیختر على تلك الأنباء إنه یخدم في عدة مناصب ولا یسعى لأي منصب آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو رشح "ماعوز" أيضًا لنفس المنصب وهو أحد أفراد مجلس الأمن القومي ومقرب من رئیسها مئیر بن شبات، ولعب ماعوز ً دورا ً نشطا للغایة في الاتفاقیات التي تم التوصل إلیھا مع الإمارات والبحرین.

وينظر نتنیاھو ینظر إلى ماعوز كمرشح ثان لمنصب السفیر لدى الإمارات، وأشارت إلى أن كل ذلك مجرد تقییمات ولم تتلق حتى الآن أي مؤسسة إخطارا رسمیًا بذلك.

وطلب وزیر الخارجیة الإسرائیلي جابي أشكنازي، تعیین شخص مھني في منصب السفیر.

ومن المقرر فتح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي الشھر المقبل، من خلال حفل "حانوكا"، والذي یجري التجھیز له من قبل ممثلین عن وزارة الخارجیة الإسرائیلیة، حیث سیحضره العدید من الشخصیات.