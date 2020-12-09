التحالف العربي يعلن إحباط عملية إرهابية بالبحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، إفشال عملية إرهابية في البحر الأحمر، قام بترتيبها ميليشا الحوثي في اليمن.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية إنه تم تدمير واعتراض زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وقال البيان الصادر عن التحالف العربي إن ميليشا الحوثي في اليمن أطلقت الزورقين المفخخين من مدينة الحديدة اليمنية.

وأضاف التحالف أن ميليشيا الحوثي مستمرة في تهديدها للأمن القومي والإقليمي والدولي، بمثل هذه العمليات.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الشهر الماضي، تدمير 5 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، أوضح التحالف أن الألغام البحرية التي دُمرت جنوب البحر الأحمر إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وأضاف تحالف دعم الشرعية أن مجموع الألغام التي دُمرت في البحر الأحمر وصل لـ 163 لغما بحريا.

وشدد التحالف على أن أعمال الميليشيات الحوثية بدعم إيراني تهدد أمن الملاحة جنوب البحر الأحمر.