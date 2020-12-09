أول تعليق من بايدن على إحالة نجله للتحقيق

أكد الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على ثقته في نجله هانتر، عقب إحالته للتحقيق بسبب اتهامات متعلقة بالضرائب.

وقال الفريق الإنتقالي لبايدن: "يفخر الرئيس المنتخب بايدن بشدة بابنه، الذي واجه تحديات صعبة، بما في ذلك الهجمات الشخصية الشرسة التي تعرض لها في الأشهر الأخيرة، ليخرج أقوى".

ومن جانبه أكد هانتر بايدن في رده على القرار، على ثقته في قانونية تعاملته المادية، وفيما يخص الضرائب.

وأوضح في بيان له: "متأكد من أن المراجعة المهنية والموضوعية لهذه الأمور ستثبت أنني تعاملت مع أموري بشكل قانوني ومناسب، بما في ذلك الاستفادة من مستشاري الضرائب المحترفين".

وأفادت شبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية إحالة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى تحقيق فيدرالي، وذلك بسبب اتهامات متعلقة بالضرائب.