إحالة نجل بايدن إلى التحقيق .. تفاصيل

أفادت شبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية إحالة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى تحقيق فيدرالي، وذلك بسبب اتهامات متعلقة بالضرائب.

وألقت صحيفة نيويورك بوست قنبلة على الصفقات التجارية لـ هانتر بايدن بعد تقرير الحزب الجمهوري في سبتمبر الذي دعا إلى المعاملات المالية الجنائية المشبوهة لابن نائب الرئيس السابق.

وكشف تقرير الصحيفة الأمريكية الأول عن قنبلة - نُشره الصحفي ماكس باري في 14 أكتوبر الماضي أنه فُرضت رقابة على تويتر على الفور تقريبًا - بعد كشف النقاب عن "رسائل البريد الإلكتروني" التي تزعم أن نائب الرئيس السابق آنذاك جو بايدن التقى بمسؤول تنفيذي من شركة الغاز الأوكرانية بوريزما قبل أقل من عام.

وتم فصل المدعي العام فيكتور شوكين بناءً على طلب جو بايدن، وفقًا لإفادة "شوكين" الخطية، حيث كان يحقق في احتيال الشركة الاوكرانية المفترض في ذلك الوقت، وهو ما نفاه جو بايدن مرارًا وتكرارًا أي تورط في الصفقات التجارية لابنه.

وتتلاءم رسائل البريد الإلكتروني المسربة حديثًا مع رواية الحزب الجمهوري عن بايدن وبوريزما

ويقول الصحفي الأمريكي المستقل، ماكس باري: "ما يُخبرنا هو أن معسكر بايدن لم يطعن في صحة رسائل البريد الإلكتروني، والتي إذا كانت حقيقية تتعارض بشكل مباشر مع ما قاله نائب الرئيس السابق، وهو أنه لم يكن له أي دور في شركة ابنه".

من خلال فحص رسائل البريد الإلكتروني، ومن الواضح أن بوريسما تعرب لهنتر بايدن عن رغبتها في مساعدة إدارة أوباما في إخراج شركة الطاقة من قضاياها القانونية (بإغلاق أي قضايا نتج عنها ملاحقات ضد أو مع الحكومة الأوكرانية، والتي تضمنت مبالغ مالية تم ضخها في قضية غسيل أموال.