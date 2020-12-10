17 ولاية أميركية تنضم لدعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات

أعلنت 17 ولاية أميركي، الأربعاء، دعمها لدعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأميركية، لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة.
وأقامت ولاية تكساس دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأميركية، في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات خسرها الرئيس دونالد ترامب أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.
واستهدف المدعي العام الجمهوري لولاية تكساس كين باكستون، في الدعوى، ولايات جورجيا وميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن، التي كانت ساحات لمعارك انتخابية بين بايدن وترامب.
ولا يزال ترامب يصر على أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية، ورفع فريقه دعاوى قضائية على نطاق واسع تتضمن اتهامات بتزوير الأصوات.
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