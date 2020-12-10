بايدن يطالب الكونجرس بالموافقة على ترشيح لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بايدن"، خلال تصريحات له بحسب قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، أن "لويد أوستن" عمل معه أثناء انسحاب القوات الأمريكية من العراق، ويمتلك قدرات تفاوضية متميزة.
وأكد "بايدن"، أن ترشيح "لويد أوستن" جاء لمواجهة الظروف الملحة والضرورية، وما من شخص أفضل منه لوزارة الدفاع.
وطالب "بايدن"، الكونجرس بالموافقة على ترشيح لويد أوستن لوزارة الدفاع، مؤكدًا أنه قادر على بناء شراكات أمنية وعسكرية مع الحلفاء.
وشدد "بايدن"، أن خبرة "أوستن" ستسدل الستار على عدد من الحروب، مؤكدًا أن "أوستن" نجح في مهمته ضد تنظيم "داعش".
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