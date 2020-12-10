إيطاليا تسجل أدنى حصيلة إصابات ووفيات يومية بكورونا منذ شهر

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت عن رصد 499 وفاة و12.756 إصابة مقابل 634 وفاة و14.842 إصابة فى اليوم السابق. وتمثل هذه الأرقام أدنى حصيلة وفيات جراء كورونا فى البلاد منذ التاسع من نوفمبر، عندما تم تسجيل 356 وفاة و10.871 إصابة. وأصبح إجمالى الإصابات فى إيطاليا منذ بداية الجائحة ميلونا و770.149 إصابة مؤكدة منها 61.739 حالة وفاة و710.515 حالة نشطة و997.895 حالة شفاء.

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