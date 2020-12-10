أمريكا: لم نشترط قطع العلاقات العسكرية بين روسيا وسوريا للتسوية

قال المبعوث الأمريكي لشئون سوريا "جويل رايبورن"، إن واشنطن لم تشترط قطع العلاقات العسكرية بين موسكو ودمشق للتسوية السياسية في سوريا.
وأضاف خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي أمس، الأربعاء، "لم نشترط للتسوية السياسية قطع العلاقات العسكرية طويلة الأمد بين روسيا والحكومة السورية، وإنما تحدثنا عن ضرورة مغادرة كافة القوات المسلحة الأجنبية، التي لم تكن موجودة في سوريا قبل 2011 في إطار عملية التسوية السياسية".
وتابع "الروس كانوا يحتفظون بالحضور العسكري البحري في سوريا خلال عقود طويلة قبل عام 2011"، في إشارة إلى القاعدة الروسية في طرطوس.
وأشار إلى أن مسألة مستقبل التعاون العسكري يجب أن تحلها "الحكومة السورية المقبلة".
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