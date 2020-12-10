سياسي فلسطيني: سنبقى أوفياء للسعودية ولمواقفها الشجاعة تجاه قدسنا

أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني المستشار زيد الايوبي ان هجوم الامير تركي الفيصل مدير المخابرات السعودية السابق، على وزير الخارجية الإسرائيلي أخرست كل الابواق الناعقة ضد بلاد الحرمين واثبتت ان نتنياهو كذاب آشر.

وذكر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ان تصريحات مدير المخابرات السعودية السابق اظهرت بشكل واضح ثبات السعودية على مواقفها التاريخية تجاه قضايا الامة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين.

وقال أيضا " ‏تواصلت قبل مع الامير ⁧‫تركي الفيصل‬⁩ وقدمت له باسم كل احرار ⁧‫فلسطين‬⁩ الشكر الجزيل على مواقفه الشجاعة تجاه ⁧‫فلسطين‬⁩ و⁧‫القدس‬⁩.

وأتم تصريحاته قائلا: عاشت ⁧‫السعودية العظمى‬⁩ ولا عزاء لابواق الفتنة؛ السعودية خيمتنا والسعوديين اهلنا وربعنا وسنبقى اوفياء للسعودية ولمواقفها الشجاعة تجاه قدسنا وفلسطيننا.

وكان رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل، شن في وقت سابق هجومًا عنيفًا على "إسرائيل"، واتهمها بالنفاق، مشيرًا إلى أن الدولة العبرية تستمر في الوقت نفسه باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصف الدول العربية وتمتلك ترسانة نووية، إضافة إلى "إرسال كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد السعودية".

جاء ذلك في جلسة منتدى "حوار المنامة" الأمني المنعقد في العاصمة البحرينية، حيث حدثت مشادة حادة بين الأمير تركي الفيصل ووزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي الذي شارك في الجلسة وفق ماذكرت صحيفة سبق السعودية.

وأوضح الأمير تركي الفيصل إن "إسرائيل" تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة، تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها.

واتهم الأمير الفيصل إسرائيل بأنها احتجزت آلاف الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم في معسكرات، محذرًا من أنه "لا يمكن علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم".

ودعا الأمير تركي الفيصل إسرائيل إلى الموافقة على مبادرة السلام العربية، معتبرًا ذلك الطريقة الوحيدة للتصدي معًا لإيران.‏