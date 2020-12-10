مجلس النواب الأمريكي يقر تمديد التمويل الفيدرالي لتجنب الإغلاق الحكومي

أقر مجلس النواب الأمريكي امس الأربعاء، تمديد التمويل الفيدرالي حتى 18 ديسمبر، لتجنب الإغلاق الحكومي مع استمرار تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد 19".

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية الأصوات على تمديد التمويل الفيدرالي لمدة أسبوع واحد، لتجنب إغلاق الحكومة الامريكية على عدد كاف من الأصوات.

واستمر التصويت على الإجراء الذي سيمدد الأموال الفيدرالية الحالية حتى 18 ديسمبر بعد نفاد الأموال يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأعلنت الصحة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم عن وجود فرصة ممكنة للحصول على 500 مليون جرعة من لقاح فايزر وبيونتك ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار: "لدينا خيارات للحصول على ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا".

وتتجه إدارة الغذاء والدواء لمنح شركة فايزر رسميًا تصريح استخدام طارئ في غضون أيام في ظل التوصية الإيجابية باللقاح.

رأى الخبراء في الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير، في تقرير نشر الثلاثاء أن لقاح فايزر - بايونتيك ضد فيروس كورونا المستجد لا يشكل أي خطر على السلامة يحول دون حصوله على ترخيص قد يصدر قبل نهاية الأسبوع الحالي.