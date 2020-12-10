48 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد فيسبوك

أعلن تحالف من مدعيين عاميين في 48 ولاية أمريكية، بقيادة ليتيتيا جيمس من نيويورك، إقامة دعوى قضائية جديدة ضد شركة فيسبوك، وذلك بتهمة الاحتكار.
وتأتي هذه الدعوى عقب أيام من إعلان لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية عن دعوى منفصلة ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واتهمها بالإحتكار.
وقالت المدعي العام في نيويورك وفق ما نقلته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية: "على مدى ما يقرب من عقد كامل، استغل فيسبوك هيمنته وقوته الاحتكارية لسحق المنافسين الصغار والقضاء على المنافسة في السوق الأمريكي".
وأضافت: "اليوم نتخذ قرار لحماية ملايين المستهلكين والعديد من الشركات الصغيرة التي تضررت من سلوك فيسبوك غير القانوني".
وتابعت جيمس: "استخدم فيسبوك قوته لقمع المنافسين حتى يتمكن من الاستفادة من المستخدمين وجني المليارات من خلال تحويل البيانات الشخصية إلى بقرة مربحة".
وأشارت إلى أن كل الولايات تقريبا قد انضمت إلى الدعوى التي قدمها الحزبان الديمقراطي والجمهوري: "لأن جهود فيسبوك للسيطرة على السوق كانت غير قانونية، وضارة".
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