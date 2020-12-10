طريقة شحن جواهر فري فاير والحصول على مجوهرات وعرض أورانج نجمة*9 لشراء الجواهر

طريقة شحن جواهر فري فاير لقد أصبحت شحن جواهر فري فاير Free Fire من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الجميع خلال هذه الأيام، نظراً لما لها من متعة عند لعبها وبالتالي تعويض الملل والاكتئاب التي يمر به الجميع، لذا سوف نقدم لكم الطريقة الصحيحة لتزويد جواهر فري فاير لأنه يوجد عدد طرق يتم بها شحن لعبة جواهر فري فاير، وسوف نقدم لكم بعض هذه الطرق للاستفادة والإطلاع عليها فتابعونا.

طريقة شحن جواهر فري فاير Free Fire من خلال ال ID

تعتبر هذه الطريقة من أسهل وأفضل الطرق التي نقوم من خلالها بشحن جواهر فري فاير، وأيضا من الممكن شحنها لصديقك دون معرفة حسابه الشخصي وذلك من خلال إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي كالآتي:

نقوم بالدخول على أي موقع لشحن جواهر فري فاير.

نقوم بدخول علي Garena.

نقوم بالضغط والدخول على register a new a counter.

نقوم بكتابة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد من أنها صحيحة.

نقوم بالضغط علي register now وبهذا يكون تم تسجيل حسابك.

نقوم بالدخول علي Login now وسوف تنتقل إلى حسابك الشخصي، ومن ثم تحويل جواهر فري فاير وشحنها للآخرين.

لكي تحصل علي أورانج لشراء جواهر فري فاير Garena Free Fire لكي نقوم بشحن عرض *9 شراء جواهر فري فاير لابد من امتلاك رصيد ببطاقة تعبئة وتبدأ بحوالي خمسة عشر درهم، من خلال تركيب الروشارج عن طريق الاتصال برقم 555 ومن ثم نتابع الرد الآلي.

لكي نقوم بشحن عرض *9 شراء جواهر فري فاير لابد من امتلاك رصيد ببطاقة تعبئة وتبدأ بحوالي خمسة عشر درهم، من خلال تركيب الروشارج عن طريق الاتصال برقم 555 ومن ثم نتابع الرد الآلي. نقوم بالضغط على أيقونة “1”.

نقوم بإدخال كود التعبئة وهو عبارة عن أربعة عشر رقما، وفى آخره نقوم بكتابة *9 للعمل على تنشيط عرض الشراء من خلال جوجل بلاي.

نقوم بإرسال رسالة قصيرة إلى رقم 555 مكتوب عليها كود الروشارج، ومن ثم كتابة *9.

نقوم بالانتقال إلى لعبة فري فاير وبعد ذلك الانتقال إلى شحن المجوهرات واختيار العدد الذي ترغب فيه، وبهذا نقوم قد قمنا بشحن جواهر فري فاير عرض أورنج نجمة 9 لشراء مجوهرات فري فاير.

الحصول علي عرض أورانج نجمة*9 لشراء جواهر فري فاير