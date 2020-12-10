تمويل 50.000 ألف بدون كفيل لجميع السعودين والمقيمين

يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بدون كفيل يصل الي 50000 ألف ريال سعودي، بحيث يقدم البنك خدمات تمويلية وبنكية تخدم كل الفئات السعودية والمقيمين في المملكة والمتقاعديين، ويمنح العملاء فترة سداد طويله تصل الي 60 شهراَ، والموافقة تتم فورية إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة، ومن خلال موقعنا نقدم لكم شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك راجح بالمملكة العربية السعودية بدون كفيل. شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل من بنك الراجحي ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم للقرض عن 4000 ألف ريال سعودي. ألا يقل عمر العميل الطالب للقرض عن 21 عاماً، ولا يذيد عن عمره عن 65 عاماً عند سداد آخر قسط. يجب أن يكون قضي خدمة عمل لا تقل عن ثلاثة شهور منتظمة إذا كان يعمل بالقطاع العام. يجب أن يكون قضي خدمة عمل لا تقل عن عام كامل إذا كان يعمل بالقطاع الخاص. مزايا التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية التمويل الشخصي لدي مصرف الراجحي تمويل أسلامي ويتبع الأحكام الشرعية. القروض والتمويلات التي يقدمها بنك الراجحي مقدمة الي جميع الفئات السعودية، حيث يوفر البنك تمويلات شخصية ويتم الموافقة فورية أدأ توافرت كل الشروط والمستندات والوراق المطلوبة من بنك الراجحي. يتميز مصرف الراجحي بأنه يضع شروط سهلة وميسرة تناسب كل فئات الشعب السعودي بحيث يقدم تمويل يصل الي 50.000 ألف ريال سعودي كحد أقصي بدون كفيل للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة والمتقاعدين. يتميز تمويل الراجحي بأنه يعطي العميل فترة سداد طويله ومرنة تصل الي 60 شهراً، ويحصل البنك علي هامش ربح ضعيف. يتميز تمويل الراجحي بأنه تمويل شخصي ويتم الموافقة فورية إذا توافرت كل الشروط. إذا توفرت كل الشروط والمستندات المطلوبة من مصرف الراجحي يمكن للعميل أن يحصل علي تمويل يصل الي 100 ألف ريال سعودي، ويوفر له البنك فترة سداد تصل الي 5 سنوات. يتميز مصرف الراجحي بأنه يقوم ببيع السلع والأسهم للعميل بالتقسيط، ويعطي للعميل الحرية التامة في التصرف كما يريد. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل يجب علي العميل أن يقدم خطاب لمكان العمل الخاص به، وتفاصيل الراتب الخاص لآخر ثلاثة شهور، وحسابه البنكي،

صورة الهوية الشخصية، ولا بد أن تكون سارية. شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل من بنك الراجحيمزايا التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

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