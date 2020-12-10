فايزر وبيونتيك تعلنان اختراق وثائقهما المتعلقة بتطوير لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، إن الوثائق المتعلقة بتطويرهما لقاح كورونا تعرضت لاختراق إلكترونى، وذلك بعد اختراق وكالة الأدوية الأوروبية EMA.





وأكدت الشركتان، بحسب "روسيا اليوم"، أنه لم يتم اختراق أى بيانات شخصية للمشاركين فى اختبار آثار اللقاح عليهم، وذكرتا أن وكالة الأدوية الأوروبية EMA أكدت أن الهجوم الإلكترونى "لن يكون له أى تأثير على الجدول الزمنى لمراجعتها للقاح".

ولم يتضح متى أو كيف وقع الهجوم أو من المسؤول أو ما هى المعلومات الأخرى التى ربما تم اختراقها.

وكانت الهيئة المنظمة للأدوية فى الاتحاد الأوروبى أعلنت اليوم الأربعاء، أنها وقعت ضحية هجوم إلكترونى قبل أسابيع على إعلانها الموافقة على لقاح كورونا.