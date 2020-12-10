17 ولاية أمريكية تنضم لدعوى تكساس لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة

جدة - نرمين السيد - وأقامت ولاية تكساس، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء نتائج التصويت فى أربع ولايات خسرها الرئيس دونالد ترامب، أمام الرئيس المنتخب جو بايدن، فى إطار مسعى لإلغاء الآثار المترتبة على نتيجة الانتخابات.

واستهدف المدعى العام الجمهورى فى تكساس كين باكستون، ولايات جورجيا، وميشيغان، وبنسلفانيا، وويسكونسن، التى كانت ساحات لمعارك انتخابية.

وادعى ترامب أنه الفائز بالانتخابات، وأنه حصل تزويرا على نطاق واسع شاب التصويت.