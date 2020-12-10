جدة - نرمين السيد - وأقامت ولاية تكساس، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء نتائج التصويت فى أربع ولايات خسرها الرئيس دونالد ترامب، أمام الرئيس المنتخب جو بايدن، فى إطار مسعى لإلغاء الآثار المترتبة على نتيجة الانتخابات.
واستهدف المدعى العام الجمهورى فى تكساس كين باكستون، ولايات جورجيا، وميشيغان، وبنسلفانيا، وويسكونسن، التى كانت ساحات لمعارك انتخابية.
وادعى ترامب أنه الفائز بالانتخابات، وأنه حصل تزويرا على نطاق واسع شاب التصويت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 17 ولاية أمريكية تنضم لدعوى تكساس لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.