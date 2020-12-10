استعلام عن حساب المواطن الدفعة الجديدة 37 لشهر ديسمبر 2020 بشروط جديدة للصرف

استعلام عن حساب المواطن الدفعة 37 بشروط جديدة للصرف، حيث بدأت في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المواطنين السعوديين المستفيدين من دعم الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن والذين توافقت عليهم شروط الدعم الجديدة التي أعلن عنها برنامج حساب المواطن والتي سنقوم عبر موقعكم ثقفني توضيح هذة الشروط بالإضافة على كيفية الاستعلام عن القيمة المالية المستحقة لهذا الشهر من دعم حساب المواطن الدفعة 37.

مع دقات الساعات الأولي من صباح اليوم العاشر من شهر ديسمبر 2020 تزايدت عمليات البحث المستمر من قبل المواطنين السعوديين المستفدين من الدعم الشهري المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمواطنين دعما منه إلي الطبقات الفقيرة والوسطى ولا سيما في ظل الحالة الجديدة التي تمر بها البلاد نتيجة ظهور وباء فيروس كورونا الذي أصاب العالم أجمع في بداية العام الجاري، والتي تسبب في توقف اعمال الكثير من المواطنين، لذا يعد الدعم الشهري حساب المواطن الدفعة 37 المخصصة لهذا الشهر من الأمور الهامة التي تخفف الأعباء علي المواطنين السعوديين، ولاسيما بعد تغيرات أسعار البنزين الجديدة بالسعودية لشهر ديسمبر 2020م.

طريقة الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة 37

يتمكن المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن الإستعلام الالكتروني السريع عن الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن حيث يتمكن المستفيد من تسجيل الدخول وكلمة المرور، فور إدخال رقم الهوية الوطنية فقط في موقع حساب المواطن للتعرف علي قيمة الدعم الشهري الخاص بشهر ديسمبر، يمكنك الآن الدخول على رابط حساب المواطن.

وضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين بعض الشروط الهامه للمقبلين على صرف الدعم الشهري وجاء أهم هذه الشروط هي ضرورة تحديث البيانات المسجلة في برنامج حساب المواطن، حيث في حالة عدم تحديث البيانات قد يتوقف عنك صرف الدعم لذا شدد برنامج حساب المواطن على المواطنين بضرورة تحديث البيانات الشخصية لهم.