حملة قرصنة ضخمة لسرقة وثائق لقاح فايزر ضد كورونا

أعلنت شركة "فايزر" المصنعة للقاح فايزر - بايونتيك المضاد لفيروس كورونا، تعرض وثائق تتعلق باللقاح للقرصنة خلال لهجوم الإلكتروني على وكالة الأدوية الأوروبية.

وقالت الشركة الأمريكية إن وثائق مرتبطة بتطويرهما للقاح ضد مرض كورونا "تم الوصول إليها بشكل غير مشروع" في هجوم إلكتروني استهدف وكالة الأدوية الأوروبية.

وأعربت الشركة وشريكتها الألمانية بايونتيك عن اعتقادهما بأنه لم يتم اختراق أي بيانات شخصية للمشاركين في التجربة، وأن الوكالة "أكدت لنا أن الهجوم الإلكتروني لن يكون له أي تأثير على الجدول الزمني لمراجعته".

وقالت شركة فايزر في بيان: "من المهم الإشارة إلى أنه لم يتم اختراق نظام بايونتيك ولا نظام فايزر" في الحادث، "ولم نرصد قرصنة بيانات شخصية".

وتابعت: "نحن بانتظار مزيد من المعلومات من التحقيق الذي تجريه وكالة الأدوية الأوروبية للتصرف بالطريقة المناسبة بما يتوافق مع القانون الأوروبي".

والأربعاء أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، التي تدرس حاليا السماح باستخدام لقاحات عدة ضد كوفيد-19، أنها تعرّضت لهجوم إلكتروني، من دون أن تعطي أي تفاصيل حول توقيت الهجوم أو الجهة التي نفّذته.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أكدت أنها ستعلن قرارها بشأن موافقة مشروطة للقاح فايز-بايونتيك في اجتماع يعقد في موعد أقصاه 29 ديسمبر، علما أن اللقاح نال مصادقة في المملكة المتحدة والبحرين وكندا.