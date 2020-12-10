وراءها تجارة أعضاء.. إعلامية كويتية: هذه حقيقة فيروس كورونا

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن الأيام المقبلة ستشهد حراكًا غير مسبوق من جانب مواطني بعض الدول لكشف ألاعيب وخدعة فيروس كورونا المزعوم بعد الكشف عن المخطط الشيطاني الماسوني ضد البشرية.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن مواطني كندا سيلجأون للمحكمة الدولية فى لاهاي لرفع دعاوى قضائية بعد تداول مقطع فيديو كشف عن سرقة أعضاء المتوفين بهدف تجارة الأعضاء تحت ستار فيروس كورونا المزعوم، مشيرة إلى أن الخطر أكبر من فيروس كورونا تلك الأكذوبة التي خدعت بها الماسونية اليهودية العالم بهدف القضاء على ثلثي سكان العالم.

وطالبت "الرشيد"، الدول العربية بالإنسحاب من منظمة الصحة العالمية التي تسببت فى قتل الملايين بتخبطها وتصريحاتها وتقاريرها المشبوهة والتي قامت بجمع المليارات لصالح شركة فايزر التى تكبدت خسائر بمليارات الدولارات بعد ملاحقتها بدعاوى قضائية.

ونوهت الرشيد، إلى أمر آخر وهو حقيقة المختبر البيولوجي الصيني فى ووهان الصينية المملوك لشركة ايجلاكسو التى تمتلك فايزر الأمريكية المنتجة للقاح كورونا المزعوم والتى تدار من قبل المؤسسة المالية الأمريكية بلاك روك والتى يديرها جورج سورس و التى تخدم أكسا الفرنسية، و تمتلكها شركة ونترهيور الألمانية التى قامت ببناء مختبر ووهان فى الصين وهى إحدى المساهمين فى شركة روك والتى تتحكم فى البنوك المركزية العالمية التى تتحكم فى ثلثي اسثمارات العالم ، كما أن رئيس شركة مايكروسوفت المملوكة لـ بيل جيتس شريك رئيسي فى شركة فايزر التى حتى هذه اللحظة قتلت الكثيرين، لافتة إلى أن كل هذه الأمور لم تأت بمحض الصدفة .