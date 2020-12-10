بريطانيا تحذر من تناول جرعة ثانية من لقاح كورونا في هذه الظروف

أعلنت هيئة الدواء البريطانية، اليوم الخميس، أنها أصدرت إرشادات محدثة لمراكز تطعيم لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

وقالت الهيئة في بيان "لا يجب إعطاء جرعة ثانية لمن عانى من حساسية مفرطة بعد الجرعة الأولى".

وأضافت "ثقوا بأن اللقاح استوفى معاييرنا القوية للسلامة والفعالية".

وتجري السلطات الصحية البريطانية تحقيقا بشأن اثنين من الآثار الجانبية السلبية التي حدثت في اليوم الأول من برنامج التطعيم الشامل في البلاد، الذي بدأ الثلاثاء.

وقال المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا ستيفن بويس، إن السلطات الصحية تعمل بناء على توصية من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، الجهة المنظمة للأدوية في البلاد.

وكانت مسئولة صحية بريطانية أعلنت في وقت سابق من الأربعاء، عن ظهور أول آثار جانبية للقاح الواعد.

وكانت التجارب السريرية أثبتت فعالية اللقاح بنسبة تزيد على 90 بالمئة، علما أن الجسم يبدأ في تكوين مناعة ضد فيروس كورونا بعد أيام من تلقي جرعته الأولى.