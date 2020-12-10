دعاوى قضائية قد تفصل فيس بوك عن واتس آب وإنستجرام

جدة - نرمين السيد - وأصبحت فيس بوك، ثانى شركة تكنولوجيا كبرى تواجه تحركا قضائيا ضخما هذا الخريف.

وقالت لجنة التجارة الاتحادية فى بيان، إنها ستعسى لاستصدار حكم يمكن أن يتضمن التخارج الإلزامى من أصول، من بينها إنستجرام وواتس آب.

وفى دعوى ثانية، يطالب تحالف يضم 46 ولاية وواشنطن العاصمة وجزيرة غوام، بنص ضد قانونية استحواذ فيس بوك على إنستجرام وواتس آب.

وسبق لوزارة العدل الأمريكية رفع دعوى ضد جوجل فى أكتوبر، واتهمتها باستغلال وضعها القوى فى السوق للتضييق على المنافسين.