رغم اعتراض عائلاتهم.. سريلانكا تحرق جثامين مسلمين قضوا جراء كورونا

أعلنت السلطات السريلانكية أمس، الأربعاء، أنها ستقوم بإحراق جثامين 19 مسلمًا توفوا نتيجة فيروس كورونا على الرغم من اعتراض عائلاتهم.
وتشهد البلاد منذ أكتوبر تسارعا في وتيرة تفشي الوباء، ومذّاك ارتفع عدد الإصابات بأكثر من ثمانية أضعاف ليبلغ حاليا 29 ألفا و300 إصابة و142 وفاة.
وعادة تسلم جثامين المتوفين بكوفيد-19 لعائلاتهم ليتم إحراقها تحت الرقابة المشددة للسلطات الصحية، علما أن هذه الممارسة مخالفة للشريعة الإسلامية.
لكن عائلات 19 مسلما توفوا بكوفيد-19 لم تطلب تسلّم الجثامين من مشرحة في العاصمة السريلانكية كولومبو، ما استدعى قرارا بإحراقها أصدره النائب العام دابولا دي ليفيرا.
وقالت المتحدثة باسم دي ليفيرا إن "جثامين ضحايا كوفيد-19 التي لا تطلب عائلاتهم تسلّمها يمكن أن تحرق بموجب أنظمة الحجر الصحي".
وأعلنت الشرطة أن خمسة جثامين أحرقت الأربعاء.
واحتجت جمعيات مسلمة على سياسة إحراق الجثامين، وقدّم مسلمون وهيئات من المجتمع المدني 12 التماسا في هذا الخصوص أمام المحكمة العليا.
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