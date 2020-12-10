مصرف الراجحي فتح حساب جاري أونلاين عبر الجوال بخطوات بسيطة

أتاح مصرف الراجحي فتح حساب جاري سواء للسعوديين أو المقيمين من الجنسين، وذلك بخطوات مبسطة وسهلة أونلاين بدون الحاجة لزيارة الفرع باستخدام الجوال أو من أي جهاز حاسب آلي، وذلك لتوفير الوقت والجهد سواء لموظفي البنك أو لمقدم الطلب. مصرف الراجحي فتح حساب مصرف الراجحي فتح حساب من محرك بحث جوجل قم بكتابة مصرف الراجحي، سيظهر لك الموقع الرسمي للبنك قم بالدخول عليه ستظهر لك صفحة المصرف الرئيسية.

من اعلانات الموقع المتحركة اضغط على “الآن للمواطن والمقيم افتح حسابك اونلاين”، ثم اضغط على “تعرف على المزيد”.

سيتم توجيهك لصفحة أخرى اضغط على “فتح حساب” وبعدها سيعرض لك الشروط والأحكام الواجب توافرها والالتزام بها بعد قراءتها بدقة ضع علامة “صح”أمام أوافق على الشروط.

بعد ذلك قم بملء الخانات المطلوبة من خلال تحديد الجنسية، ونوع الهوية ورقم الهوية أو الإقامة، وكتابة رقم الجوال بيشرط أن يبدأ بـ 05.

بعد ذلك قم بتحديد اللقب وكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك، مع تحديد أقصي مبلغ متوقع لعملية واحدة بالشهر.

قم بتحديد راتبك الشهري مع ضرورة إدخال الأرقام المعروضة أمامك بالترتيب ثم الضغط على زر “التالي”.

ستظهر لك رسالة تحمل عنوان “تأكيد حساب أبشر”، قم بالضغط على نعم، ثم أدخل رمز التحقق الذى وصل عبر هاتفك أو بريدك الإلكتروني.

سيتم نقلك لمرحلة تسجيل البيانات الشخصية، قم بتحديد الحالة الاجتماعية ومكان الميلاد ثم حدد المنطقة والمدينة والحي الذي تعيش به.

قم بكتابة اسم الشارع والرقم البريدي ورقم المبنى الذي تُقيم به، ورقم الوحدة والرمز الإضافي.

ثم حدد الفرع المطلوب فتح الحساب فيه، عن طريق تحديد المنطقة والمدينة وفرع البنك.

بعد ذلك قم بتحديد حالتك الوظيفة سواء كنت تعمل أم لا، وتحديد مصدر الدخل الرئيسي وتوضيح ما إذا كان لديك حساب في أي مصرف آخر أم لا.

تحديد الغرض من فتح الحساب “شخصي”، وتحديد متوسط رصيد الحساب المتوقع شهرياً ثم الضغط على أيقونة “التالي”.

بعد ذلك سيتم توجيهك على الفور لصفحة “التسجيل في المباشر للافراد”، قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر مع تأكيدها ويُفضل أن تكون قوية ومكونة من 8 أرقام، ثم اضغط على “التالي”.

ستظهر لك رسالة أخيرة توضح تقدمك للحصول على حساب بمصرف الراجحي، وسيتم إنشاء الحساب بعد توثيق معلوماتك عبر منصة أبشر، ثم اضغط على “تنفيذ”.

سيتم إحالتك لمنصة أبشر قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر، وبعدها ستصلك رسالة نصية عبر الجوال بها كود تفعيل قم بإدخاله واضغط على تحقق.

سيخبرك بأنه تم التحقق بنجاح وبعدها سيُحيلك لمصرف الراجحي لمراجعة بياناتك الشخصية وبعدها اضغط على “تنفيذ”.

ستظهر لك رسالة تؤكد إنشاء حسابك البنكي في مصرف الراجحي. شروط فتح حساب في مصرف الراجحي ألا يقل عمر المتقدم بطلب فتح حساب في مصرف الراجحي عن 15 عاماً.

الهوية الوطنية سارية.

ضرورة إتمام عملية فتح الحساب في نفس الوقت، ولا يوجد أي خاصة لحفظ الطلب.

التأكد من إدخال عنوان البريد الوطني والبريد الإلكتروني بشكل صحيح.

يُشترط أن يكون المتقدم مسجل بمنصة أبشر، لسهولة توثيق المعلومات بالحساب المصرفي.

يُشترط أن يكون رقم الجوال المسجل صادر من أحد مزودي الخدمة بالمملكة.

لن يتمكن العميل من الاستفادة من أي خدمات أو صلاحيات، إلا بعد زيارة فرع المصرف وإضافة التوقيع.

أن يقر متقدم الطلب بأنه لا يشغل أي منصب سياسي بالدولة اعتباراً من المرتبة الـ 14 فما فوق، وكذلك الحال لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

أن يقر العميل بأنه بكامل قواة العقلية وليس من أصحاب الحالات الخاصة. شروط فتح حساب في مصرف الراجحي

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