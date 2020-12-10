استمارة تقديم المنحة الطارئة للعاطلين عن العمل 2020

طرحت وزارة العمل العراقية استمارة تقديم المنحة الطارئة للعاطلين عن العمل عبر موقعها الالكتروني للشؤون الاجتماعية، وقد كثرت عمليات البحث حول هذا الموضوع وقريبًا سيتم نشر الأسماء المقبولة في المنحة فتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد.استمارة تقديم المنحة الطارئة للعاطلين عن العمل:
نظرا للظروف التي يمر بها العالم وجائحة كورونا التي تسببت في إغلاق العديد من المصانع والشركات مما أثر سلبا على المستويات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، فضلًا عن ظروف العراق خلال السنوات السابقة، فقد عملت الحكومة على توفير مساعدة طارئة لأبناء الوطن كمساهمة منها لمساعدة العاطلين عن العمل وتوفير أدنى متطلبات الحياة، وقد نوهت الحكومة على أن قيمة هذه الاستمارة المادية يبلغ 175 ألف دينار عراقي، وتخدم فقط ما يقارب من 150 ألف شخص عراقي، أما عن التسجيل فيتم عن طريق الدخول لموقع الوزارة العراقية من هنا، ويتم تعبئة البيانات المطلوبة وأنت في منزلك، أما عن الشروط المطروحة للمنحة فهي كالآتي:شروط تسجيل استمارة الطوارئ 2020 في العراق:
- أن يكون سن المتقدم أقصى ما بين 18 عام وحتى 55 عام.
- ألا يكون لديه مصدر للدخل الثابت وذلك للمتقدم
- غير مسموح للطلاب التسجيل عليها.
- يتم التسجيل من البيت على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.
- أن يكون هناك إثبات من الدولة أن المتقدم قد سجل في البطالة.
- فيمكنك الولوج للموقع من هنا
- ملء وتعبئة البيانات بشكل صحيح.
- اضغط على كلمة “التسجيل”.
- اضغط الآن على كلمة “تم”.
- بطاقة الهوية الخاصة بالأحوال المدنية والبطاقة التموينية.
- وثيقة تأييد تخرج لخريجي الدراسة (المتوسطة – الاعدادية – المعهد – الكلية) لمن هم في سن (15 – 25) على ان يذكر فيه لم يزود بوثيقة الى دراسة لاحقة او تعيين.
- وثيقة تثبت علاقة لمن ترك الدراسة لمن هم في سن (15 – 25) من آخر مدرسة كان فيها.
- وثيقة من دائرة الهجرة والمهجرين (للعوائل المهجرة).
- استمارة التقديم منحة العاطلين عن العمل 2020 لذوي الدخل المحدود
للاستفسار عن منحة الطوارئ والعاطلين عن العمل في العراق:
أرقام التواصل بشؤون المواطنين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: 07708117434 – 07800756466
في حالة استفسارك عن استمارة تقديم المنحة الطارئة للعاطلين عن العمل، تستطيع ترك تعليق في أدنى المقالة وسنوافيك بالرد، كما يمكنك متابعة اسماء منحة العاطلين عن العمل 2020 عبر موقع ثقفنى فور الاعلان عنها.
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