وفاة باولو روسّي.. أسطورة إيطاليا ومونديال 1982

رحل عن عالمنا أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسّي عن عمر 64 عاما، حسبما أعلنت محطة "راي سبورت" التلفزيونية المحلية وزوجة اللاعب.
وتعرف العالم على روسّي من خلال كأس العالم 1982 في إسبانيا، التي حصدها منتخب "الأتزوري" وكان الراحل هدافها ونجمها الأبرز.
وفي المرحلة الأخيرة من حياته، كان روسّي يعمل كمحلل للمباريات في محطة "راي سبورت" الرياضية الإيطالية.
وقال إنريكو فاريالي المذيع بالمحطة: "إنه نبأ محزن. باولو روسّي رحل عن عالمنا"، فيما لم يكشف فاريالي أسباب الوفاة.
وأضاف: "بابليتو الذي لا يُنسى. الذي جعلنا نقع في حب صيف 1982. الذي كان زميلا ذا قيمة كبيرة ومتخصصا في (راي) على مدار الأعوام الأخيرة".
وبعد ذلك بقليل نشرت فيدريكا كابليتي زوجة روسّي صورة لها مع زوجها الراحل على "إنستغرام"، وكتبت: "إلى الأبد".
وخلال 4 مواسم مع يوفنتوس، نال روسّي لقب الدوري الإيطالي مرتين، بالإضافة إلى كأس أوروبا مرة واحدة وكأس إيطاليا في مناسبة واحدة.
لكن مسيرته مع المنتخب ستظل مرتبطة بتسجيله 6 أهداف في مونديال 1982، ليقود إيطاليا للقب للمرة الثالثة في تاريخها.
وأحرز روسّي ثلاثية في مرمى البرازيل في الدور الثاني، بالإضافة إلى هدفين في الفوز 2-صفر على بولندا في الدور قبل النهائي، ثم هزالشباك في الفوز 3-1 على ألمانيا في النهائي.
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