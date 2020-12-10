يترقب الكثير من طلاب دولة قطر بدء انطلاق منصة التعليم الالكتروني lms.education.qa وذلك إثر الإعلان عنها إسوة بكافة الدول العربية التي لجأت للتعليم الإلكتروني وتطبيق الإجراءات الاحترازية في التعليم، وحرصًا من الدولة على استكمال العام الدراسي فقد أطلقت منصة التعليم الالكتروني lms.education.qa، عبر الانترنت وتماشيًا مع المستجدات العصرية الحديثة والدعوات المنطلقة بتفعيل التعليم المدمج، في هذا المقال نتعرف على المنصة من قرب وخطوات التسجيل:

منصة LMS qa الالكترونية القطرية 2020

أعلنت الدولة القطرية عن بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية lms.education.qa التعليم الالكتروني بنهاية العام الحالي وكانت قد نوهت أن المنصة تشمل الكتب والفيديوهات التعليمية، وسوف يتم العمل بها مع بدء العام الجديد 21 وحتى انتهاء جائحة كورونا، وجاءت المنصة كحل بديل لتعليق الدراسة في المدارس والجامعات وحتى يتسنى للطلاب متابعة الشروحات التعليمية وتلقي وإرسال فروضهم الدراسية دون انقطاع عن الدراسة.

نبذة تعريفية عن المنصة القطرية الجديدة

المنصة الالكترونية القطرية الجديدة خطوة على الطريق الالكتروني اتخذتها قطر لأجل تواصل الطلاب مع معلميهم وتضم المنصة المحتوى التعليمي الشامل مثل الصور والفيديوهات والمناهج القطرية وآلاف الكتب وذلك كخطة بديلة للتعليم وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا، وقد أكدت الدولة على أحقيتها في التعليم ورفض أي دعوات لإغلاق المدارس، فكانت المنصات التعليمية بديلا لذلك الأمر.

رابط دخول منصة التعليم الالكتروني lms.education.qa

منصة lms.education.qa للتعلم عن بعد والتي عزمت على توفيرها دولة قطر لكل الطلاب لديها، تعمل على حماية الطلاب من الانقطاع عن التعليم بسبب فيروس كورونا وتتيح لهم التواصل والتفاعل، كما عزمت الدولة على توفير المزيد من الكتب والصور والفيديوهات التعليمية.

للدخول للمنصة الالكترونية من هنا: http://lms.education.qa