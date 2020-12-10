نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارثة جديدة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت الولايات المتحدة، الأربعاء، أكبر حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، جراء فيروس كورونا.

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز فقد تم الإبلاغ عن 3034 يوم الأربعاء.