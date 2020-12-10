الهند تسجل 31.521 إصابة بـ كورونا.. والإجمالى يتخطى 9 ملايين

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، جرى تسجيل 412 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصل إجمالى حالات الوفاة إلى 141772. وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، لكن الحالات اليومية تراجعت منذ بلغت ذروتها فى سبتمبر الماضى.

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