بعد الاقتراب من تشكيل الحكومة اللبنانية.. صهر عون وحليف حزب الله يفجر التوافق في بعبدا

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، أمس الأربعاء، تقديمه التشكيل الحكومي المكون من 18 وزيرا إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.

وكتب الحريري في تغريدة على تويتر: "التشكيلة الحكوميّة التي قدمتها كاملة من 18 وزيرًا من أصحاب الاختصاص". وأضاف: "وعدني الرئيس ميشال عون أنه سيدرس التشكيلة التي قدّمتها له اليوم وسنلتقي والجوّ إيجابي".

وبحسب صحيفة "دنيا الوطن" اللبنانية، فما إن انتهى اجتماع الحريري وعون بالقصر الجمهوري في ضاحية بعبدا، حتى بدأت التسريبات تتوالى بشأن تدخل جبران باسيل، وزير الخارجية السابق وصهر الرئيس عون وحليف حزب الله، ودفع رئيس الجمهورية إلى خطوة التصدي لتشكيلة الحريري الوزارية بـ"تشكيلة مضادة".

وسارعت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية إلى الإعلان عن تقديم عون للحريري في المقابل "طرحًا حكوميًا متكاملًا يتضمن توزيعًا للحقائب على أساس مبادئ واضحة"، وهو ما استغربته مصادر مطلعة على أجواء اجتماعهما أمس موضحةً أنّ عون كان قد اكتفى خلال الاجتماع "بطرح بعض التبديل في الحقائب على لائحة الرئيس المكلف، وكان الجو إيجابيًا بينهما، لكن ما جرى بعد اللقاء من إعلان الرئاسة الأولى عن تسليم الحريري طرحًا متكاملًا يدل بشكل واضح على أنّ باسيل دخل على الخط وقلب صورة الموقف والأجواء في بعبدا".

وأكدت المصادر أنّ كل ما طرحه عون مع الحريري كان مجرد حديث عن "تصوره للتركيبة الوزارية من دون أسماء محددة للحقائب والطوائف"، بينما الرئيس المكلف قدم بشكل رسمي لرئيس الجمهورية "تشكيلة كاملة متكاملة فيها أسماء لكل حقيبة ولكل طائفة فوعده الرئيس بدراستها وإعطاء الجواب حيالها".

ومن ناحية أخرى، رفع حزب الله اللبناني دعوى قضائية ضد بهاء الحريري شقيق رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.

وبحسب موقع "العهد" اللبناني، "استكمل حزب الله مواجهته القضائية لكلّ من حاول النيل من سمعته وساق الافتراءات بحقّه وحمّله المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت".

وقال الموقع إن حزب الله قدم دعويين الأسبوع الماضي ضد فارس سعيد وموقع "القوات اللبنانية"، اللذين اتهما الحزب بالمسؤولية المباشرة عن الانفجار، قدم حزب الله دعوى جزائية ضد بهاء الحريري للأسباب نفسها، أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.

وقال رئيس تجمّع محامي حزب الله حسين هاشم إنه من المفترض أن يُعيّن القاضي أبو سمرا جلسة يستدعي فيها بهاء الحريري لتبليغه الشكوى.

وأكد أنه سيتمّ تقديم دعوى قضائية أخرى غدًا أو خلال الأيام المقبلة ضدّ شخصية جديدة ساقت الافتراءات بحقّ حزب الله.