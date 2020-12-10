بشرى سارة للسعوديين.. حساب المواطن يعلن إيداع الدعم الخاص بشهر ديسمبر

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.

وذكر البرنامج أن الإيداع سيستمر ضمن الدفعة 37 حتى نهاية اليوم، الخميس.



وكان البرنامج أودع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثلاثين 10.6 مليون مستفيد وتابع.

ويشار إلى أن عدد إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلفت 45 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال؛ منها 620 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وهناك 5 شروط يجب توافرها من أجل إثبات استحقاق الشخص للاستفادة من "حساب المواطن"، وذلك بعد إقرار عدد من الضوابط الجديدة التي شملت تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد، إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتعليق استقبال أية طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس 2020.

وتشمل الشروط أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، أما الشرط الثاني فهو أن يكون المستفيد حاملا لبطاقات التنقل، بينما ينص الشرط الثالث على أن أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوما خلال العام الماضي.

وينص الشرط الرابع على عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، بينما يقول الشرط الخامس إنه يجب أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، حيث تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما.