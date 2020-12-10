الطيران المدني الكويتي: وصول أولى رحلات خطة عودة العمالة المنزلية الاثنين المقبل

كشفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عن وصول أولى رحلات خطة عودة العمالة المنزلية من الدول عالية الخطورة إلى مطار الكويت الدولي يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية، اليوم الخميس، ‏أن المرحلة الأولى لعودة العمالة المنزلية إلى البلاد، ستكون من الهند والفلبين، بعد أن تم اعتماد المختبرات الطبية في الخارج، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة والجهات المعنية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت جاهزيتها لاستقبال طلائع العمالة المنزلية العادة إلى الكويت من الخارج، مؤكدة أن نجاح خطة عودتهم من الدول المحظورة، سيفتح المجال أمام عودة باقي المقيمين من جميع الدول.

وأوضح مسؤولو (الطيران المدني) الكويتية، أن خطة عودة العمالة المنزلية إلى البلاد ستستغرق 4 أشهر، وستوفر التكاليف على الكفيل، الذي سيكون له حرية اختيار قدوم عمالته عبر الطيران المباشر إلى الكويت، أو اختيار دولة وسيطة (ترانزيت).