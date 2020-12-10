عاجل.. زلزالان قويان يضربان روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الطوارئ فى بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن "حدث زلزالى فى أراضى مدينة إيركوتسك، بلغت شدته فى مركز الزلزال 7.6 درجة. وفى مدينة إيركوتسك 6.5 درجة. والحجم الزلزالى 5.5 درجة، وفئة الطاقة 14.0 درجة".
وأشارت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن مركز الزلزال كان فى دلتا بحيرة بايكال، على بعد 16 كيلومترا شمال غرب دوبينينو. وجرى إعلان حالة التأهب قصوى فى إيركوتسك، فيما لم ترد تقارير عن أضرار بالمبانى من قبل سكان البلدة.
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